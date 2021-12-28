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На оповещение российских аэропортов о погоде выделят почти 4 миллиарда рублей

Стоимость контракта на оповещение аэропортов о погоде в 2022 году составит 3,9 млрд рублей

Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» выделит почти 4 миллиарда рублей на оповещение российских аэропортов о погоде в 2022 году. Это следует из данных портала госзакупок, передает РИА Новости.

Предоставлять метеорологическую информацию российским пользователям воздушного пространства будет ФГБУ «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Стоимость контракта, который на данный момент не заключен, составляет 3,9 миллиарда рублей.

Всего в перечне авиационных метеорологических органов, осуществляющих сбор, обработку и передачу метеорологической информации, значатся 239 организаций по всей России.

В январе общественный резонанс вызвала госзакупка на обслуживание VIP-зала международного аэропорта Белгород. Сумма контракта составила 200 тысяч рублей. В перечень услуг входило обслуживание пассажиров по прилету на внутренних и международных воздушных линиях, а также аренда помещения для переговоров.

Марина Совина
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