Иностранные заказчики заинтересовались российскими системами ПВО

Несколько стран заинтересовались российскими зенитными системами для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Россия готова поставить эшелонированную систему ПВО. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова в интервью РИА Новости.

В эшелонированную ПВО входят зенитные системы разной дальности, которые работают в общем контуре управления. Это позволяет эффективно поражать различные типы целей.

«В настоящее время ряд государств проявляют заинтересованность в создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Россия готова к поставкам эшелонированной системы ПВО, и, по оценкам мировых экспертов, наше предложение — одно из самых комплексных и всесторонне продуманных», — отметила Решетникова.

Представитель ФСВТС подчеркнула, что создание эшелонированной ПВО предусматривает использование зенитных систем и других образцов вооружения, включая авиацию.

Ранее начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил о создании новых снарядов для зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Деривация-ПВО». Боеприпас позволит поражать малоразмерные квадрокоптеры.

В ноябре индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о возможностях модернизированного комплекса «Панцирь-С1М». По его словам, зенитная система способна поражать все типы беспилотников.