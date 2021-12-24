Российский комплекс «Деривация-ПВО» уничтожит микро- и мини-БПЛА

Российский зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО» получит снаряды, способные уничтожать мишени небольших размеров, сообщил «Красной звезде» начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В части разработки новых средств продолжается создание 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" с комплектом боеприпасов. Применение снаряда с программируемым подрывом в районе цели позволит поражать микро- и мини-БПЛА, например квадрокоптеры типа "Фантом-4", одной-двумя короткими очередями», — сказал военный.

По его словам, «Деривация-ПВО» заменит устаревшие зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Шилка» и спаренные зенитные установки ЗУ-23.

В октябре 2016 года «Техмаш» сообщил, что разработал снаряды с программируемым подрывом для 57-миллиметровых автоматических пушек.