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Российский комплекс «Деривация-ПВО» уничтожит микро- и мини-БПЛА

Генерал-лейтенант Александр Леонов: ЗАК «Деривация-ПВО» позволит поражать квадрокоптеры

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российский зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО» получит снаряды, способные уничтожать мишени небольших размеров, сообщил «Красной звезде» начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В части разработки новых средств продолжается создание 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" с комплектом боеприпасов. Применение снаряда с программируемым подрывом в районе цели позволит поражать микро- и мини-БПЛА, например квадрокоптеры типа "Фантом-4", одной-двумя короткими очередями», — сказал военный.

По его словам, «Деривация-ПВО» заменит устаревшие зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Шилка» и спаренные зенитные установки ЗУ-23.

В октябре 2016 года «Техмаш» сообщил, что разработал снаряды с программируемым подрывом для 57-миллиметровых автоматических пушек.

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Иван Потапов
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