Названы причины роста цен на жилье в Москве

Цены на квартиры в новостройках в старых границах Москвы увеличились на 26 процентов по сравнению с 2020 годом. Жилье в новой Москве подорожало на 18 процентов. Об этом свидетельствуют данные управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка, сообщает «Ведомости».

Квадратный метр в новостройке старой Москвы обойдется в 395 тысяч рублей, в то время как «квадрат» жилья в новой Москве — в 195 тысяч рублей. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис подтвердил, что средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 22,6 процента по сравнению с 2020 годом — до 434 700 руб. Совладелец ГК «Основа» Олег Колченко считает, что квартиры подорожали на 25-30 процентов. Директор по аналитике и оценке группы «Самолет» Илья Витковский также заявил об увеличении стоимости жилья на 30 процентов. По его словам, цены сильно выросли в первом полугодии, а затем динамика стабилизировалась.

Аналитики назвали несколько причин роста цен. Стоимость увеличилась в том числе из-за дисбаланса спроса и предложения: граждане стали активнее интересоваться недвижимостью в ожидании роста ипотечных ставок и прекращения действия льготной ипотеки. На конечной цене жилья для потребителей отразилось и подорожание строительный материалов. Также выросла стоимость рабочей силы на фоне оттока мигрантов из-за пандемии. Согласно данным Минстроя, в целом по России на стройках не хватает около трех миллионов работников.

Эксперты также отметили значительный рост цен в сегменте элитной недвижимости — средняя цена квадратного метра выросла на 43 процента по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные Knight Frank. Такая динамика обусловлена сокращением предложения на рынке — оно снизилось на 36 процентов по сравнению с прошлым годом.

При этом существенного снижения цен в 2022 году ждать не стоит, считают эксперты. Стоимость строительства останется высокой. Однако эксперты не прогнозируют значительного подорожания: рост цен может составить два-четыре процента. Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали другие цифры: по их мнению, квартиры в новостройках могут подорожать на 8-10 процентов.