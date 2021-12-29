Авербух оценил идею Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой

Хореограф Илья Авербух отреагировал на предложение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести турнир между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой для определения места в составе сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких прокатов делать не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», — заявил Авербух. Он добавил, что состав команды на турнир уже сформирован. По мнению хореографа, если одна из российских фигуристок провалит турнир, то федерация может рассмотреть замену.

Ранее 29 декабря Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Специалист назвал несправедливыми оценки, которые арбитры выставили Щербаковой. Он посчитал, что фигуристке поставили надбавки за титулы, и обратил внимание, что у Туктамышевой побед не меньше.

На предстоящем чемпионате Европы российскую команду представят Камила Валиева, Александра Трусова и Щербакова. Туктамышева попала в список запасных на турнир. Сборная была сформирована на основе результатов, показанных на чемпионате России, где первое место заняла Валиева, Трусова стала серебряной призеркой, а третий результат показала Щербакова. Туктамышева расположилась на седьмом месте.