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Спорт

Плющенко заявил о несправедливых оценках Щербаковой на чемпионате России

Плющенко об оценках Щербаковой на ЧР: если все промолчали, это не значит, что проглотили
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Raniero Corbelletti / globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист посчитал несправедливыми оценки, которые арбитры выставили Анне Щербаковой. «Если мы теперь даем баллы за титулы, то у Елизаветы Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили», — заявил Плющенко.

26 декабря Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. В женском одиночном катании команду представят победительница чемпионата России Камила Валиева, а также призеры соревнований: Александра Трусова и Щербакова.

Туктамышева заняла седьмое место на соревнованиях. Чемпионат России завершился 26 декабря.

Алексей Гусев
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