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Владельцам «карты поляка» запретят баллотироваться в президенты Белоруссии

В Белоруссии планируют запретить баллотироваться в президенты владельцам «карты поляка»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии могут запретить баллотироваться в президенты владельцам «карты поляка» — это документ, который облегчает иностранцам с польскими корнями возможность въезда и проживания. Это следует из опубликованного проекта поправок в Конституцию страны, обратило внимание «Еврорадио».

Так, в статье 80 говорится, что президентом может быть избран гражданин Белоруссии не моложе 40 лет, постоянно проживающий в стране не менее 20 лет, «не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества».

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27 декабря

Ранее белорусский политолог призвал запретить «карту поляка», чтобы помешать Польше «переманивать "мозги" и молодежь». Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед назвал программу репатриации с помощью «карты поляка» элементом подрывной работы.

По данным на 2019 год, «карту поляка» получили 131 тысяча белорусов.

Проект поправок в Конституцию Белоруссии был опубликован 27 декабря. Согласно документу, один и тот же человек сможет занимать пост президента не более двух сроков. Однако ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства, то есть Александр Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока. Кроме того, президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных беспорядков».

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София Сарджвеладзе
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