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Спорт

На молодежном чемпионате мира побили рекорд Гретцки

16-летний хоккеист сборной Канады Бедард стал самым молодым автором покера в истории МЧМ

Фото: Globallookpress.com

Нападающий молодежной сборной Канады Коннор Бедард забросил четыре шайбы в матче группового этапа молодежного чемпионата мира против команды Австрии. Статистика доступна на сайте турнира.

16-летний игрок стал самым молодым автором покера в истории турнира. До него в этом возрасте более двух шайб на молодежном чемпионате мира забрасывал только Уэйн Гретцки в 1978 году, когда отметился хет-триком.

Встреча завершилась победой Канады со счетом 11:2. После двух матчей канадцы лидируют в группе А, набрав шесть очков. Австрийцы располагаются на последнем пятом месте, не набрав ни одного очка.

28 декабря стало известно, что матч между сборными США и Швейцарии был отменен после выявления двух случаев заражения коронавирусом в американской команде. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея американцам присудили техническое поражение.

Чемпионат мира проходит в Канаде и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Анастасия Борисова
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