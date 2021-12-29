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В США призвали увеличить силы НАТО на границе с Россией

Экс-советник Трампа Джон Болтон: увеличение сил НАТО отвадит Россию от агрессии на Украине
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

НАТО и США должны увеличить военный контингент на границах с Россией, это отвадит Москву от дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник по национальной безопасности бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон в авторской колонке на сайте 19FortyFive.

Болтон считает, что увеличение сил НАТО заставит Россию отказаться от агрессивных планов в отношении Украины и других стран, которые сотрудничают с Западом. «[В таком случае] российские генералы смогут пересмотреть свои планы вторжения на Украину в непосредственной близости от новых развертываний сил НАТО», — отметил экс-советник.

Болтон призвал страны НАТО выполнить свои обязательства по увеличению оборонного бюджета до двух процентов ВВП каждого участника альянса и увеличить кооперацию между главами оборонных ведомств. «Западные министры обороны и председатели их объединенных штабов должны собраться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже Минске для совместных консультаций», — заявил экс-политик.

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Также экс-советник призвал Европейский Союз отменить процесс сертификации и введения в эксплуатацию российского трубопровода Северный поток-2 до тех пор, пока Москва не отведет войска от границы с Украиной. «ЕС должен серьезно отнестись к возобновившейся угрозе России, которая, в конце концов, находится на их границе, а не на границе США»,— добавил Болтон.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия Москвы прекратить дальнейшее расширение НАТО «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должнен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Переговоры по предложениям начнутся в Женеве 10 января 2022 года.

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Дмитрий Сотак
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