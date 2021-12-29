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В Киеве заявили об угрозе появления в Донбассе «грязной бомбы»

Член украинской делегации в ТКГ: в Донбассе могут создать «грязную бомбу»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш заявил об угрозе появления «грязной бомбы» на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает «Украина 24».

«Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же “грязной” бомбы. Поэтому угроза есть такая», — сказал Гармаш.

Он добавил, что у него вызывают тревогу заявления министра обороны России Сергея Шойгу об американских наемниках, готовящих химическую атаку в Донбассе.

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21 декабря Шойгу сказал, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что на территорию Украины из Штатов доставили химическое оружие, вызывающее паралич.

МИД Украины назвал заявление Шойгу очередным примером «массированной российской дезинформации».

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София Сарджвеладзе
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