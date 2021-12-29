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Оценена оставленная в России недвижимость сбежавшей «золотой судьи» Хахалевой

«КП»: сбежавшая из страны экс-судья Хахалева оставила в РФ имущество на 300 млн рублей

Кадр: Россия 24 / YouTube

Сбежавшая из России бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, известная в СМИ как «золотая судья», оставила в стране недвижимость на 300 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда Кубань».

По утверждению издания, Хахалева покинула Россию в спешке, не успев распродать имущество. Ее последним местом жительства был особняк в закрытом коттеджном поселке. На огороженной территории в несколько десятков соток, помимо основного дома, имеется дом для гостей и прислуги, а также беседка для шашлыка, крытая парковка и фонтан во дворе.

Также выяснилось, что несколько лет назад Хахалева продала трехэтажный особняк в 700 квадратов в центре Краснодара. В нем пять спален, две кухни, две гостиные, рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. За него экс-судья запросила 85 миллионов рублей. При этом Хахалева до сих пор прописана в небольшом доме, который стоит на одном участке с особняком, ныне принадлежащем некоему предпринимателю из Грузии. По словам соседей, она никогда там не проживала.

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20 декабря журналист Олег Лурье предположил, что Хахалева может укрываться в Грузии. Подозреваемая в преступлении по статье 159 («Мошенничество») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ российская судья спокойно перемещается между странами, поскольку до сих пор не объявлена в федеральный и международный розыск. Лурье полагает, что у мужа Хахалевой большие связи с этой страной, и потому у нее не будет проблем с убежищем. Журналист предположил, что после объявления россиянки в розыск, Грузия может отказать в ее выдаче.

Журналист также рассказал о связи Хахалевой с вором в законе Пецо (Реваз Бухникашвили), который за годы своей криминальной «карьеры» (коронован в 1979 году) неоднократно совершал побеги из мест заключения и умер 6 сентября 2018 года в Турции от онкологического заболевания.

Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. В период с 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год ею было рассмотрено всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения о своем присутствии на работе.

Марина Совина
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