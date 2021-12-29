Названы самые дорогие новогодние ели России

Одной из самых дорогих новогодних елей страны назвали праздничное дерево в Казани. На него потратили 42,8 миллиона рублей. Рейтинг елей составила газета «Коммерсантъ».

В рейтинг газеты вошли 10 елей. Искусственное дерево в Казани достигает в высоту 35 метров, на конструкции закреплено более шести тысяч веток, которые украшают 640 гирлянд. Ниже в списке расположилась искусственная елка в Белгороде — дерево высотой 30 метров обошлось в 18,5 миллиона рублей. Топ-3 замкнула ель в Красноярске за 16 миллионов рублей.

Четвертое место заняла ель из Симферополя за 15 миллионов рублей — ее устанавливают второй год подряд. Топ-5 списка замкнула искусственная елка в Перми — она обошлась в 13,85 миллиона рублей и была куплена в 2019 году. Ниже расположились новогодние деревья в Барнауле за 8,2 миллиона рублей, Кургане за 7,3 миллиона рублей и Ставрополе за семь миллионов рублей. Список замкнули ели из Новокузнецка за 5,5 миллиона рублей и Санкт-Петербурга, на которую потратили 5,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде, который считается новогодней столицей России 2022 года, отказались украшать улицы живыми елями и решили заменить их искусственными. Власти объяснили решение нежеланием вредить природе, вырубая деревья в лесу.