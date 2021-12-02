В новогодней столице России отказались от живых елок

В Нижнем Новгороде, который считается новогодней столицей России 2022 года, отказались украшать улицы живыми елями. Настоящие деревья заменят искусственными, сообщает «Подъем».

По данным издания, на площадях города установили 155 праздничных елок, сделанных из пластика. Местные жители пожаловались в социальных сетях на отсутствие натуральных деревьев. Власти объяснили решение нежеланием вредить природе, вырубая деревья в лесу. Искусственные ели планируют в случае необходимости ремонтировать и отдавать в переработку после 5-6 лет использования.

«Искусственные елки — это принципиальная позиция, чтобы не вырубать больших красавиц из леса. Мы каждый год их покупаем, докупаем либо ремонтируем, чтобы город был красиво украшен и не страдала природа. Но те ели, которые растут в городе, тоже украшаются», — заявил глава министерства культуры региона Олег Беркович.

Ранее в комитете лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что главную новогоднюю елку страны доставят на Соборную площадь Московского Кремля из Щелкова. Возраст дерева высотой около 28 метров оценили в 90 лет. Праздничную ель выбирала специальная комиссия.