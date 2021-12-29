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Спорт

Ягудин одним словом описал фигуристку-рекордсменку Валиеву

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал фигуристку Камилу Валиеву космосом
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Darryl Dyck / globallookpress.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram одним словом прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой.

Спортсмен назвал Валиеву космосом. Также он дал описание фигуристке Александре Трусовой, назвав ее крутой, и тренеру Татьяне Тарасовой, посчитав, что она гений.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Валиева. Она является рекордсменкой по количеству баллов в короткой и произвольной программе. Трусова стала серебряной призеркой ЧР. Третий результат показала Анна Щербакова.

Валиева — ученица Этери Тутберидзе. Она чемпионка мира среди юниоров. Также на счету фигуристки две победы на этапах Гран-При в этом сезоне.

Валиева, Трусова и Щербакова представят сборную России на чемпионате Европы. Соревнования пройдут в Таллине с 10 по 16 января.

Анастасия Борисова
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