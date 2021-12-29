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Прокуратура заявила о поддержке «Мемориалом» незаконных акций протеста

Прокуратура обвинила «Мемориал» в поддержке незаконных протестных акций

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Признанный в России иноагентом правозащитный центр «Мемориал» оказывал поддержку незаконным протестным акциям, которые были направлены на дестабилизацию среди граждан. Об этом заявил во время судебных прений прокурор, сообщает РИА Новости.

В Мосгорсуде представители прокуратуры сообщили, что правозащитный центр существует на деньги от иностранных источников, в том числе от государств, указав, что в финансовых отчетах «Мемориала» нет полных сведениях о доходах и расходах организации.

«Мемориал» получил уведомление об иске 11 ноября. Согласно утверждению ведомства, причиной иска стало систематическое нарушение закона об иноагентах. В организации ситуацию назвали «политическим решением об ее уничтожении».

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Анна Щербакова
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