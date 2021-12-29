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Водителей предупредили о подорожании ОСАГО

«Известия»: полис ОСАГО для некоторых водителей может подорожать на 60%

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Цена полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) для некоторых российских водителей может вырасти до 60 процентов. Об этом «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, рост связан с увеличением выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отменой учета износа деталей по ОСАГО. При этом, уточнил он, редко становящиеся виновниками ДТП водители почти не заметят подорожания.

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22 декабря сообщалось, что министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях в системе обязательного автострахования, и выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут увеличиться до двух миллионов рублей. Предусматривается, что вырастет порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью, а также при их расчете будет введен запрет на учет возраста и износа пострадавшего автомобиля.

Ранее начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «МАКС» Евгений Попков рассказал, как можно снизить стоимость ОСАГО. По его словам, прежде всего стоит потратить время и сравнить предложения различных страховщиков. Конкуренция между компаниями велика, и можно найти вариант с самой привлекательной ценой. Кроме того, снизить стоимость страховки можно за счет аккуратного вождения. К примеру, отметил эксперт, по системе бонус-малус дисциплинированному водителю за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. «Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50% процентов», — отметил Попков.

Марина Совина
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