В России увеличатся выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО

В России выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут увеличиться до двух миллионов рублей, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Отмечается, что Министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях в системе обязательного автострахования. Предусматривается, что вырастет порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью, а также при их расчете будет введен запрет на учет возраста и износа пострадавшего автомобиля.

Два предложения были согласованы на совещании в ведомстве 17 декабря, в нем участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, Минтранса и МВД. Изменения планируется внести в окончательную редакцию законопроекта, который будет подготовлен в 2022 году.

Таким образом, лимит выплат хотят повысить в четыре раза, с 500 тысяч до двух миллионов рублей. При этом в Минфине не отрицают, что стоимость полиса ОСАГО вырастет, однако предполагается, что выгода от реформы гораздо выше предполагаемых затрат автовладельцев.

Ранее Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила отменить госрегулирование цен на техосмотр автомобилей, чтобы не допустить закрытия большого количества операторов. Такое предложение содержится в письме к вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину. Поводом для обращения стали вступившие в силу с 1 марта текущего года поправки о новых условиях аккредитации операторов ТО.

