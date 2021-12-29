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Основатель российских барбершопов назвал петухами мужчин с пробором

Основатель сети барбершопов Topgun Алексей Локонцев: пробор — известный признак петуха
Алексей Локонцев

Алексей Локонцев . Фото: @lokoncev

Основатель сети российских барбершопов Topgun Алексей Локонцев высказал свое мнение о мужчинах, которые носят прически с пробором. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Журналисты издания изучили переписку одного из клиентов предприятия в ТЦ «Ривьера» в Москве с Локонцевым. В ходе разговора последний заявил, что в его заведениях мастера не делают стрижку с пробором, поскольку «пробор — давно известный признак петуха». Затем основатель сети пояснил, что этими словами он захотел обезопасить своего собеседника от ошибки.

По словам предпринимателя, раньше так называемые «петухи» (слово из жаргона заключенных, обозначающее пассивного гомосексуалиста либо опущенного, — прим. «Ленты.ру») отращивали длинный ноготь на мизинце, чтобы идентифицировать друг друга. «Питухам у нас не место», — заключил Локонцев (орфография автора сохранена).

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Однако в комментарии Readovka он уточнил, что не имел в виду геев: петухами мужчина обозначил тех, «кто делает петушиные поступки, такие как пробор, например». «Геи-то в чем виноваты? Их выбор я уважаю, если тебя природа зовет в это, тут можно понять. А когда разумный человек пробор хочет, то тут все», — высказался он.

В ноябре сообщалось, что мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке черных лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед папарацци в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.

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Айсель Эюбова
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