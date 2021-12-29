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Раскрыты последние слова пилота Ми-2 диспетчеру перед крушением в Удмуртии

SHOT: последним, что диспетчер услышал от погибшего пилота Ми-2 Гафурова, было «держись»

Фото: МЧС России / ТАСС

Последним, что диспетчер услышал от командира экипажа вертолета Ми-2 Дамира Гафурова перед жесткой посадкой в Удмуртии, было слово «держись». Опубликовал запись переговоров и раскрыл последние слова пилота Telegram-канал SHOT.

По данным РЕН ТВ, после крушения воздушного судна пилот и пассажир, которых спасатели разыскивали около десяти часов, находились в состоянии шока. Пилот не смог передать свои координаты спасателям или указать ориентиры.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что Дамир Гафуров умер после того, как его передали медикам. Троюродный племянник пилота Денис Альмятов рассказал, что его погибший родственник был очень дисциплинированным и образованным, окончил с отличием Сызранское авиационное училище. По словам Альмятова, после выхода на пенсию Гафуров приехал к жене в Удмуртию.

О крушении вертолета стало известно 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени принадлежащее Казанскому авиапредприятию воздушное судно Ми-2 при облете нефтепровода совершило жесткую посадку. На борту находились два человека. Пассажир остался жив, сейчас он в реанимации, однако о случившемся ничего не может вспомнить.

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Варвара Кошечкина
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