Стала известна причина пожара в российском ковидном госпитале

Причиной пожара в российском ковидном госпитале стало короткое замыкание электропроводки. Об этом в среду, 29 декабря, заявил прокурор Ленинского района Красноярска Алексей Силин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в палате одного из корпусов КГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая больница номер №20 произошло возгорание личных вещей пациента. В результате ЧП пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку.