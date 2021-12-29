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Стала известна причина пожара в российском ковидном госпитале

Причиной пожара в госпитале для больных COVID-19 в Красноярске стало короткое замыкание

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Причиной пожара в российском ковидном госпитале стало короткое замыкание электропроводки. Об этом в среду, 29 декабря, заявил прокурор Ленинского района Красноярска Алексей Силин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в палате одного из корпусов КГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая больница номер №20 произошло возгорание личных вещей пациента. В результате ЧП пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку.

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Евгения Куликова
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