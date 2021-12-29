Путин забросил семь шайб в товарищеском матче

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в товарищеском хоккейном матче. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Главы государств играли за команду белых, которая победила красных со счетом 18:7.

На третьей минуте счет открыл российский президент, вслед за ним вторую шайбу в ворота соперника отправил белорусский лидер. Всего в ходе матча Путин забил семь шайб, Лукашенко — две. Четыре раза поразил ворота соперников сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

Вместе с президентами в состав команд вошли звезды советского и российского хоккея: Валерий Каменский, Александр Якушев и Алексей Касатонов. Перед матчем им вручили государственные награды за вклад в развитие и популяризацию спорта. Также на льду появились генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.