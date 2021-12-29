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Спорт

Путин забросил семь шайб в товарищеском матче

Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче со счетом 18:7

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в товарищеском хоккейном матче. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Главы государств играли за команду белых, которая победила красных со счетом 18:7.

На третьей минуте счет открыл российский президент, вслед за ним вторую шайбу в ворота соперника отправил белорусский лидер. Всего в ходе матча Путин забил семь шайб, Лукашенко — две. Четыре раза поразил ворота соперников сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

Вместе с президентами в состав команд вошли звезды советского и российского хоккея: Валерий Каменский, Александр Якушев и Алексей Касатонов. Перед матчем им вручили государственные награды за вклад в развитие и популяризацию спорта. Также на льду появились генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Дарья Коршунова
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