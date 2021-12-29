Rafale станет конкурентом российских самолетов в Сербии

Вооруженные силы Сербии анализируют предложения перед закупкой истребителей. Военные рассматривают французские Dassault Rafale, которые станут конкурентами российским самолетами. Об этом сообщил министр обороны страны Небойша Стефанович в эфире национального телевидения, передает ТАСС.

«Они в настоящий момент больше за то, чтобы взять истребители Rafale, то есть французского производства, но, когда будут делать окончательный вывод, когда закончат весь анализ, мы увидим, что выберет армия. Речь идет об очень дорогих вещах», — отметил министр, отвечая на вопрос о выборе истребителей.

Ранее начальник главного штаба Военно-воздушных сил Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетьо сообщил об отказе от планов по закупке российских Су-35. Индонезийские военные рассмотрят Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale. Позже посол России в Джакарте отметила, что российская сторона не получала официальных сообщений об отказе от Су-35.

В ноябре компания Dassault Aviation сообщила, что Хорватия подписала контракт на покупку истребителей Rafale. Новые самолеты заменят советские МиГ-21 Военно-воздушных сил страны.

В октябре компания Yugoimport представила новую модификацию бронетранспортера Lazar III A1 на выставке «Партнер-2021». Машина получила российский дистанционно управляемый боевой модуль 32В01.