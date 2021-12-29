Ректора Шанинки вернули из гражданской клиники в СИЗО

Обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева вернули из гражданской больницы в СИЗО «Матросская тишина». Об этом в среду, 29 декабря, сообщают РИА Новости.

22 декабря сообщалось, что арестованного ректора перевели на лечение в гражданскую клинику по рекомендации врачей из-за проблем с давлением и сердечно-сосудистой системой. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов Зуева на его арест.

19 октября Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенного из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей.