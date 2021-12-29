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Путин дал поручение по ситуации с аварией ТЭЦ в Улан-Удэ

Президент России Путин поручил держать под контролем ситуацию с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение держать под постоянным контролем федеральных властей ситуацию с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла утром 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на станции в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате аварии была приостановлена работа детских садов и школ. Власти организовали для жителей пункты временного размещения.

Следственный комитет после аварии возбудил уголовное дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

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Игорь Дмитров
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