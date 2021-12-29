Газ в Европе рекордно подешевел

Стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE обрушилась до трехнедельного минимума на фоне поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Цены контрактов с поставкой на нидерландский хаб TTF падали на 12 процентов (до 1156,9 доллара за тысячу кубометров), достигнув минимума с 7 декабря, свидетельствуют данные биржи. Тем не менее цены все еще впятеро выше средних за последние 5 лет.

По состоянию на 19:34 по московскому времени газ подешевел еще сильнее, до 1145,06 доллара за тысячу кубометров. Европейские цены на газ падают шестой день подряд (самое продолжительное снижение за год) из-за комплекса благоприятных для региона факторов. США существенно увеличили поставки СПГ в Европу — сейчас туда направляется целая флотилия танкеров, некоторые из них ранее направлялись в Азию, а затем сменили курс. По данным National Grid, потоки с терминалов Isle of Grain и Milford Haven в Великобритании с 24 декабря выросли более чем на 20 процентов. Ожидается, что в ближайшие выходные поток грузов из США в европейские порты вырастет на треть.

Кроме того, в регионе упал спрос, так как ряд промышленных предприятий приостановили или замедлили производство из-за рекордных цен на топливо, пишет Bloomberg. Высокие цены на энергоносители (на прошлой неделе они превышали 2150 долларов за тысячу кубометров) уже вынудили французскую Aluminium Dunkerque Industries сократить объемы производства металла, Nyrstar приостановила производство цинка во Франции, а румынский производитель удобрений Azomures временно заморозил свою деятельность. Снижению цен способствовало и то обстоятельство, что в Европе потеплело и потребность в отоплении домов снизилась.

Президент России Владимир Путин 29 декабря заявил, что газопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе, так как его вторая нитка заполнена газом. По словам Путина, введение трубопровода в эксплуатацию поможет стабилизировать цены в Европе и на Украине.