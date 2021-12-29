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Российские власти ответили на многомиллиардные претензии Европы

Глава Минпромторга Мантуров назвал обвинения России в нарушении норм ВТО необоснованными
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Претензии ЕС о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованны, так как Москва не подписывала часть соглашения, связанную с госзакупками, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в разговоре с РБК.

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» — объяснил Мантуров.

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Европа обвинила Россию в применении практик, из-за которых европейские компании оказались в невыгодном положении при участии в тендерах на госзакупки и потеряли миллиарды дохода. В ЕС заявили, что общая стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, или примерно 290 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 20 процентам ВВП России. Госкомпании России уже несколько лет отдают предпочтение отечественным фирмам и ущемляла интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг посредством коммерческих закупок, утверждают в Евросоюзе. В Кремле ответили, что никаких нарушений Россия не совершала.

Подобные жалобы поступили и от США. Торговый представитель США Кэтрин Тай сообщила, что Вашингтон тоже видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм (ВТО). Она добавила, что американские власти уже работают над ответными мерами и намерены помешать Москве в развитии этого направления.

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Софья Ермакова
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