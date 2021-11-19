Евросоюз обратился в ВТО с просьбой рассмотреть спор с Россией о госзакупках

Всемирная торговая организация (ВТО) получила запрос от Европейского союза (ЕС) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат организации.

По мнению ЕС, государственные компании в России при проведении тендеров предпочитают отечественные товары и услуги в ущерб компаниям Евросоюза. Кроме того, утверждается, что Россия приняла ряд мер, которые являются частью более широкой программы импортозамещения. Подобная практика, считают в ЕС, противоречит нормам ВТО, в соответствии с которыми члены организации должны относиться к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом.

При этом 13 сентября были проведены двусторонние консультации в формате онлайн, однако они не привели к урегулированию спора.

Ранее в июле в Евросоюзе заявляли, что беспокойство вызывает также законодательство России в области виноделия, говоря о «недобросовестном эмбарго» против Брюсселя. В Москве, в свою очередь, напоминали Евросоюзу о необходимости соблюдать нормы ВТО в связи с бьющими по российскому экспорту намерениями, связанными с планом по борьбе с изменением климата.

