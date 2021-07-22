Медведев рассказал о проблемах в госкомпаниях

В некоторых государственных компаниях есть затруднения с импортозамещением, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. Он пояснил, что сейчас в стране запущено более тысячи проектов в этой сфере, около половины вышли на серийное производство, что можно считать неплохим результатом, но есть и «существенные проблемы с реализацией этих планов».

«Некоторые государственные компании в этом смысле гораздо хуже встроились в работу. Давайте об этом поговорим. Коллеги здесь тоже, видимо, некоторое количество информации предоставят и определенные оценки дадут, в том числе и по линии Генеральной прокуратуры», — сказал Медведев на совещании по технологическому развитию страны. Он также уточнил, что прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

При этом работа России по снижению зависимости от зарубежных поставок, идущая в последние годы, вызывала неудовольствие Евросоюза, который заявил, что европейский бизнес «дискриминируют» при закупках российских госкомпаний. Брюссель решил инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Всего в проекты импортозамещения страна за пять лет вложила порядка двух триллионов рублей, говорил в июне вице-премьер Юрий Борисов. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов в конце мая отмечал, что в некоторых отраслях российской экономики сохраняется критическая зависимость от иностранных поставок. Он указал, что было несколько волн импортозамещения, но тем не менее зависимость устранена не до конца.