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В России вырастет пособие по безработице

Максимальная величина пособия по безработице в России вырастет до 12 792 рублей

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

С 1 января 2022 года в силу вступит постановление правительства, которое устанавливает новые размеры пособий по безработице.

Минимальная величина, как и в 2021 году, составит 1500 рублей, а максимальные величины составят 12 792 рубля — в первые три месяца выплаты пособия, а также для безработных граждан предпенсионного возраста (в 2021 году этот показатель составлял 12 130 рублей) и 5000 рублей — в следующие три месяца выплаты пособия (как и в 2021-м).

О грядущем увеличении пособий в Минтруде сообщали в начале октября. Условия получения пособия не поменяются: после регистрации гражданина в качестве безработного первые три месяца ему будет начисляться сумма в размере 75 процентов от заработка, но не более 12 729 рублей.

Кроме того, безработных россиян также собираются поддержать материально при прохождении переобучения. Если гражданин был направлен службами занятости на курсы переквалификации, ему сохранят выплату пособия по безработице. Ранее меры финансовой поддержки во время переобучения предусмотрены не были.

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Платон Щукин
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