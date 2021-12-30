Почти 30 процентов британцев не знали о заражении коронавирусом

Медики Великобритании в ходе исследования узнали, что почти 30 процентов британцев, зараженных коронавирусом, не знали об этом. Такую информацию приводит Daily Mail.

Получившиеся результаты показали, что 29 процентов жителей Великобритании узнавали о своей болезни, только когда обращались в клиники с жалобами на другие недуги. Такая статистика опровергла официальные данные об эпидемиологической обстановке в королевстве.

Лишь 20 процентов населения Великобритании обратились за помощью именно из-за коронавирусной инфекции. Большая часть участников исследования испугалась, что могла заболеть COVID-19 в больнице от человека, который и не подозревал, что инфицирован.

28 декабря в США зафиксировали 254 496 новых случаев заражения. Эти показатели превышают предыдущий рекорд, зафиксированный 11 января 2021 года, когда было 251 989 заболевших COVID-19. Достижение максимума заражений наблюдается на фоне роста скорости распространения инфекции как в США, так и в других странах мира.