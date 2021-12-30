Путин продлил дачную амнистию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России до 1 марта 2031 года продлевается дачная амнистия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ближайшие девять лет в стране будет действовать упрощенный порядок регистрации прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома. Нововведение касается объектов, построенных на государственных и муниципальных землях до мая 1998 года. Правом собственности будут признаваться пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком.

Для прохождение упрощенной процедуры гражданам необходимо подать заявление в местные органы самоуправления. Собственникам не придется платить госпошлину, так как право собственности зарегистрируют одновременно на жилой дом и на земельный участок под ним.

Госдума решила рассмотреть законопроект о продлении дачной амнистии в октябре 2021 года. Глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, заявил о необходимости подобного механизма и предложил сделать его постоянным.