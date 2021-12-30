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Спорт

Канадский хоккеист рассказал об уроках мата от Овечкина

Канадский хоккеист Фер рассказал, что выучил русский мат, играя с Овечкиным за «Вашингтон»

Фото: globallookpress.com

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер вспомнил о том, как он играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» с россиянином Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте казанцев.

Канадский хоккеист рассказал, что за время, проведенное с Овечкиным и Евгением Кузнецовым, он выучил много русских слов, но заговорить на языке так и не смог. «Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!» — добавил Фер.

Нападающий перешел в «Ак Барс» в декабре этого года. Он выступал за «Вашингтон» с 2005-го по 2011-й и с 2013-го по 2015-й. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» Фер стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2020 года российский футболист Федор Смолов, выступавший на тот момент за испанскую «Сельту», рассказал, как научил одноклубников русскому мату. Он выложил ролик, где просил других игроков команды нецензурно выразиться.

Анастасия Борисова
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