Глеб Павловский констатировал невозможность восстановления в России империи

Политика России на постсоветском пространстве последних лет никак не делает ее империей. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада СССР рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

Он констатировал, что империю в России восстановить невозможно.

«У нас была только одна империя — Российская, империя Петра и Екатерины, империя Просвещения, империя культуртрегерства, которая расширялась, точно зная, что ей нужно и какие земли она хочет присоединить. Это была очень рациональная империя. И ее уже не восстановить», — сказал Павловский.

Политтехнолог напомнил, что в 1992 году возникло понятие «ближнее зарубежье». По его мнению, оно ошибочно привязывало Россию, которая еще даже не начала национальное строительство, к другим обломкам старого государства.

«Представьте, самолет терпит бедствие, и вдруг из него начинают выпрыгивать с парашютами пассажиры. Если самолет начнет гоняться за каждым из них и пытаться вернуть на борт, то он точно погибнет. И с «ближним зарубежьем» так и произошло. Мы реимпортировали к себе проблемы соседних стран, тогда еще тоже только начинавших свой путь государственного строительства, и пытались их решать, что было крайне глупо», — резюмировал Павловский.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политтехнолог Глеб Павловский рассказал, что президент СССР Михаила Горбачева в первую очередь беспокоился не о либерализации советского строя, а о включении Советского Союза в «единый европейский дом».