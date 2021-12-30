В Тюмени открылась выставка по мотивам сказки «Конек-Горбунок»

В Тюмени в преддверии Нового года открылась выставка по мотивам сказки «Конек-Горбунок». Об этом сообщает интернет-газета «Вслух.ру».

Экспозиция заработала в арт-салоне «На Никольской» Центральной городской библиотеки. В нее включены работы мастеров народных промыслов и художников декоративно-прикладного искусства.

Координатор проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов рассказал, что в январе также состоится презентация художественно-иллюстрированного альбома «Мир сказки П. П. Ершова "Конек-Горбунок". Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Век XIX — век XXI».

«Альбом стал итогом большой работы, проделанной целой командой во главе с доктором искусствоведения, членом Союза художников Натальей Сезевой. По традиции в ней приняли участие и юные таланты Тюменской области. Уверен, это издание, как и выставка, помогут нам в продвижении вклада сибирского сказочника Петра Ершова в культуру региона и всей России», — отметил Артюхов.

Уточняется, что первая партия альбомов уже подарена мастерам, фотографии работ которых вошли в издание и представлены в арт-салоне. Кроме того, несколько экземпляров передали городской библиотеке.