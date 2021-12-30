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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на любимый курорт богачей в Новый год

Поездка на Мальдивы с двумя пересадками на Новый год обойдется россиянам в 85 тысяч рублей

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на Мальдивы на Новый год. Об этом пишет информационный портал TourDom.

«Для решивших в последний момент провести новогодние каникулы на мальдивских пляжах есть две новости. Хорошая — билеты еще есть, и даже на 31 декабря. Плохая — лететь придется либо дорого и долго, либо очень дорого», — заявили эксперты туристической отрасли.

Исходя из данных систем бронирования, дешевле всего улететь на любимый курорт богачей можно швейцарской авиакомпанией Swiss. Поездка на острова через Цюрих и обратно с двумя пересадками в Шри-Ланке и ОАЭ обойдется в 85 тысяч рублей. При этом уточняется, что ожидание вылета в аэропорту Коломбо займет 19,5 часов, в Абу-Даби — еще девять. Также есть варианты вылетов через Вену, Нур-Султан и Алматы за 100 тысяч рублей в обе стороны.

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Что касается прямых рейсов, отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» предлагает добраться до Мали и обратно за 106,5 тысячи рублей. Прямой рейс AZUR air обойдется дороже — в 118 тысяч рублей.

При этом специалисты отмечают, что после зимних каникул улететь на Мальдивы будет значительно дешевле. Например, компания Emirates предлагает приобрести билеты на 11 января (с возвращением 19 января) на рейс со стыковкой в Дубае за 40 тысяч рублей. Прямой перелет в эти даты можно совершить и с «Аэрофлотом» за 46,2 тысячи рублей.

Ранее в декабре россиянка раскрыла способ сэкономить на путешествии на Мальдивы. Во-первых, она порекомендовала бронировать тур как можно раньше, в идеале за шесть месяцев до поездки. Во-вторых, туристка рассказала, что есть гостиницы, где дети до 12 или 15 лет могут проживать бесплатно.

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Валентина Процкова
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