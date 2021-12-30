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Спорт

Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей

Глава Чечни Кадыров вручил спортсменам ключи от Mercedes и миллионы рублей

Кадр: @ya_pomoshnik_kra_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров раздал троим бойцам спортивного клуба «Ахмат» автомобили Mercedes. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам руководителя региона, он пригласил на прием прославленных воспитанников «Ахмата» — Артура Бетербиева, Абдул-Керима Эдилова, Имама Хатаева, Тамерлана Башаева и других спортсменов. «Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей Mercedes, а еще 11 спортсменов — по одному миллиону рублей», — рассказал Кадыров.

Бетербиев также получил звание «Почетный гражданин Грозного» за вклад в развитие спорта. «Еще ряд наших атлетов отмечены медалями "За заслуги перед ЧР" и знаками "За трудовое отличие"», — добавил Кадыров.

В марте глава Чечни также наградил спортсменов, представляющих чеченский бойцовский клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes. Кадыров отметил, что у него со спортсменами состоялась продуктивная беседа, а затем он раздал им ключи от трех автомобилей Mercedes. Машины, по словам главы республики, предоставили фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Федерация бокса Чечни и РСК «Ахмат»

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Варвара Кошечкина
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