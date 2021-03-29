Кадыров раздал «дорогим младшим братьям» автомобили Mercedes

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спортсменов, представляющих чеченский бойцовский клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня я пригласил к себе в гости дорогих младших братьев, которые добились высоких результатов в спорте. Это известные и всеми уважаемые в республике представители республиканского бойцовского клуба "Ахмат", чемпионы Лиги АСА Магомедрасул (Фродо) Хасбулаев, Магомед (Чаборз) Бибулатов и один из самых сильнейших боксеров мира в полутяжелом весе, обладатель двух чемпионских поясов по версиям WBC и IBF, не знающий поражений представитель Республиканского спортивного клуба "Ахмат" Артур Бетербиев», — написал Кадыров. По его словам, они привезли в Чечню свои чемпионские пояса.

Кадыров также отметил, что у него со спортсменами состоялась продуктивная беседа, а затем он раздал им ключи от трех автомобилей Mercedes. Машины, по словам главы республики, предоставили фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Федерация бокса Чечни и РСК «Ахмат»

В сентябре 2017 года Кадыров подарил автомобили Mercedes троим игрокам грозненского футбольного клуба «Ахмат». Презенты от Кадырова получили защитник Ризван Уциев, нападающий Заур Садаев и хавбек Магомед Митришев. Первые два — за то, что «давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба», последний — в честь дня рождения.