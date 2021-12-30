Норвежец Клебо отреагировал на серебро Большунова в гонке на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил выступление россиянина Александра Большунова в классической гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщает NRK.

«Его никто никогда не списывал со счетов. Он не слишком здорово начал сезон, но прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», — заявил норвежец. Спортсмен также отметил, что россиянин находится на третьем месте в общем зачете Кубка мира.

В «разделке», которая прошла в среду, 29 декабря, Большунов завоевал серебряную медаль. Победителем гонки стал финский лыжник Ийво Нисканен.

Клебо пришел к финишу четвертым. На данный момент он возглавляет общий зачет Кубка мира.