Большунов выиграл серебро в гонке на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебро в классической гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки стал финский лыжник Ийво Нисканен. Он преодолел дистанцию за 34 минуты и 52,7 секунды. Россиянин финишировал вторым в 19,3 секунды от него. Третьим стал норвежец Пол Голберг с отставанием в 25,2 секунды.

В десятке лучших финишировали еще двое россиян. Иван Якимушкин занял пятое место, а Денис Спицов стал седьмым.

Ранее 29 декабря российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом среди женщин. Она преодолела дистанцию за 27 минут и 34,5 секунды. Победительницей стала представительница Финляндии Кертту Нисканен. На втором месте расположилась Эбба Андерссон из Швеции.