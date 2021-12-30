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Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом

Чемпион ОИ Пашков: проведение МЧМ-2022 по хоккею в июне или июле — профанация

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира 2022 года по хоккею в Канаде. Он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Печальное известие, но поступить по-другому в сложившейся ситуации было сложно. Ответственность за произошедшее лежит, прежде всего, на принимающей стороне, то есть на канадских организаторах. Они не смогли обеспечить необходимые условия для проведения турнира», — заявил Пашков.

Хоккеист также оценил идею проведения МЧМ-2022 летом. «Это время года плохо подходит для хоккея. Сложно собрать и игроков, и зрителей. Возможно, стоит задуматься об организации турнира в конце августа — начале сентября. Проведение МЧМв июне или июле — профанация», — добавил Пашков.

Идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ранее в четверг, 30 декабря. По его словам, соревнования могут пройти в июне или июле.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах сообщалось 29 декабря. Соревнования должны были завершиться 5 января.

Алексей Гусев
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