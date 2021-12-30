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Спорт

Названы возможные сроки проведения МЧМ по хоккею

Президент IIHF Тардиф: рассмотрим, может ли МЧМ по хоккею-2022 пройти в июне или июле

Фото: Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал возможные сроки проведения отмененного Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею-2022. Его слова в четверг, 30 декабря, приводит ТАСС.

По его словам, турнир может пройти летом 2022 года.

«Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — сказал он.

Тардиф подчеркнул, что этот вопрос важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах сообщалось ранее 29 декабря. В команде России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Игроков отправили на карантин.

Перед отменой чемпионата стало известно об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

Марина Совина
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