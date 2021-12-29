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Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменили

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменили из-за коронавируса

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменили из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Об этом сообщает РИА Новости.

29 декабря стало известно, что матч между сборными России и Словакии на МЧМ был отменен. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея (IIHF) российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1.

Также сообщалось, что тест на коронавирус 17-летнего Матвея Мичкова оказался положительным. Всего в команде заразились два игрока. Спортсменов, а также контактировавшего с ними врача отправили на карантин.

Всего 28 и 29 декабря было отменено еще два матча из-за положительных тестов у игроков сборных США и Чехии. Командам также присудили технические поражения.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Планировалось, что Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Дарья Коршунова
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