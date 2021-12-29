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Спорт

Сборной России присудили техническое поражение в матче МЧМ по хоккею

Матч сборной России и Словакии на МЧМ отменен, россиянам присудили техническое поражение

Матч между сборными России и Словакии на Молодежном чемпионате мира по хоккею отменен. Об этом сообщает РИА Новости.

Сборной России присудили техническое поражение в матче из-за случая заражения коронавирусом в составе команды. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея (IIHF) в результате игры зафиксирована победа Словакии со счетом 1:0.

Матч должен были состояться 30 декабря в 00:30. Ранее 29 декабря стало известно, что встреча между сборными Финляндии и Чехии, которая должна была состояться 29 декабря в 22:00, была отменена. Чешская команда получила техническое поражение из-за положительного теста на коронавирус у игрока.

28 декабря молодежке США после отмены матча со Швейцарией присудили техническое поражение. Менеджер американской сборной Джон Ванбисбрук заявил, что в команде крайне разочарованы произошедшим. Он отметил, что в сборной продолжат делать все, чтобы игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира.

Дарья Коршунова
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