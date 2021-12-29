Стало известно имя заразившегося коронавирусом хоккеиста российской молодежки

Хоккеист сборной России Матвей Мичков заразился коронавирусом на молодежном чемпионате мира-2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Тест на коронавирус 17-летнего хоккеиста оказался положительным. Всего в команде заразились два игрока. Спортсменов, а также контактировавшего с ними врача, отправили на карантин.

Ранее 29 декабря матч между сборными России и Словакии на МЧМ по хоккею был отменен. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея (IIHF) российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1.

28 декабря Мичков повторил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, установленное в 2003 году. 17-летний россиянин, отметившись голом в игре молодежного чемпионата мира против Швейцарии, довел количество заброшенных шайб на турнире до трех. 18 лет назад в активе Овечкина также было три шайбы после двух матчей МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд в группе четыре выйдут в плей-офф.

