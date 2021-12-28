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17-летний хоккеист российской молодежки повторил результат Овечкина на ЧМ

Игрок сборной России забросил три шайбы в двух матчах МЧМ и повторил достижение Овечкина

Фото: Geoff Burke / Reuters

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков повторил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, установленное в 2003 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17-летний россиянин, отметившись голом в игре молодежного чемпионата мира против Швейцарии, довел количество заброшенных шайб на турнире до трех. 18 лет назад в активе Овечкина также было три шайбы после двух матчей МЧМ. Тогда россияне завоевали золотые медали.

13 ноября Мичков отметился голом в составе основной сборной России. Форвард, которому на тот момент было 16 лет, обновил рекорд Овечкина, став самым молодым автором заброшенной шайбы в матче за национальную команду.

Мичков выступает за СКА. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.

Алексей Гусев
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