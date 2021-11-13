16-летний хоккеист стал самым молодым автором гола в истории сборной России

Мичков в возрасте 16 лет отметился голом в составе сборной России и побил рекорд Овечкина

Нападающий петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в матче Еврохоккейтура против Швеции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летний форвард сравнял счет в начале второго периода и стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды. Мичков обновил достижение Александра Овечкина. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» отличился за сборную Россиии в возрасте 17 лет и 355 дней.

На момент публикации новости в матче идет второй период, счет равный — 2:2. После гола Мичков сделал результативный пас и помог отличиться Артему Галимову.

11 ноября в матче Кубка Карьяла против Финляндии Мичков дебютировал за сборную России. Он стал самым молодым хоккеистом не только в истории российской команды, но и в истории советской сборной.