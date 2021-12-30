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Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях

Актер Дуйэн Джонсон рассказал о манипуляциях своего коллеги по «Форсажу» Вина Дизеля

Кадр: Фильм «Форсаж - 6»

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон обвинил своего коллегу по серии фильмов «Форсаж» Вина Дизеля в манипуляциях. Об этом Джонсон заявил в интервью для CNN.

Ранее исполнитель роли Доминика Торетто Дизель публично призвал бывшего рестлера вернуться в кинофраншизу. Однако Джонсон отказался сниматься в десятой части «Форсажа». Ему не понравилось то, что Дизель, написав в соцсетях обращение к коллеге с призывом вернуться во франшизу, упомянул в посте своих детей и смерть Пола Уокера. «Скала» отметил, что таким образом коллега по «Форсажу» пытался им манипулировать.

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«Я был очень удивлен недавним постом Вина. В июне прошлого года, когда мы с Вином связались не через социальные сети, я прямо и конфиденциально сказал ему, что не вернусь во франшизу. Я был тверд, но сердечен в своих словах и сказал, что всегда буду поддерживать актеров и всегда буду болеть за успех франшизы, но шансов на мое возвращение нет», — сказал Джонсон.

В ноябре 2021 года Вин Дизель попросил в соцсетях Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. В своем обращении Дизель назвал коллегу «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа». Джонсон ответил на это в беседе с изданием The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим».

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Сергей Равин
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