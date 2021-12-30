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Экономика

Росстат с помощью пересчета улучшил данные по ВВП в два раза

Росстат поднял рост ВВП в 2019 году до 2,2% и опустил падение ВВП в 2020 году до 2,7%

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2019 году ВВП России вырос на 2,2 процента, а в 2020-м опустился на 2,7 процента. Такие данные озвучил Росстат после пересчета всех показателей, сообщает РБК. В прошлых оценках речь шла о росте на 2 процента и падении на 3 процента соответственно.

Таким образом, с помощью уточнения показателей данные по падению ВВП за два года улучшились в два раза — с минус 1,06 процента до минус 0,56 процента в конце 2020 года по отношению к началу 2019-го.

В ведомстве объяснили, что подъем оценки стал возможен после подведения годовых итогов федеральных статистических наблюдений и данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019-го.

Падение прошлого года Росстат объясняет пандемией коронавируса, которая повлекла за собой различные экономические последствия, в том числе падение цен на энергоресурсы и сокращение добавленной стоимости в ряде отраслей, например, в туризме.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в 2021 году российская экономика вырастет не менее чем на 4,3 процента. После пересчета данных по прошлым периодам рост, вероятно, придется пересмотреть в сторону уменьшения.

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Консенсус-прогноз «Ведомостей» показал, что наиболее вероятным экономисты считают в 2022 году рост на 2,3 процента. При этом ни один из них не назвал в качестве возможных вариантов рост более 2,8 процента, хотя в правительстве ожидают, что ВВП вырастет сразу на 3 процента.

Между тем рост цен в России по итогам года предварительно составит 8,39 процента, указывает Росстат. Это более чем в два раза превышает цели по инфляции и выше любого предыдущего прогноза.

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Платон Щукин
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