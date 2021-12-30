Теннисист Рублев раскрыл судьбу подаренного за золото Олимпиады BMW

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что сделал с автомобилем BMW X5, подаренным ему за золотую награду Олимпийских игр 2020 года. Судьбу подаренного за золото Олимпиады автомобиля спортсмен раскрыл «Известиям».

Спортсмен заявил, что отдал машину отцу. «Продал он ее или оставил себе, не знаю», — добавил он. Рублев подчеркнул, что Олимпийские игры для него — это соревнования вне тенниса, так как за них он не получает ни денег, ни очков, при этом они позволяют получить любовь болельщиков.

24-летний Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На его счету восемь побед в турнирах под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В составе сборной России Рублев выиграл Кубок Дэвиса 2021 года.

В октябре олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева рассказала о планах на автомобили BMW, подаренные ей за золотые награды Игр 2016 и 2020 года. Спортсменка заявила, что собирается продать одну машину, так как за обе машины придется платить слишком большой налог.