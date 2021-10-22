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Российская синхронистка раскрыла судьбу подаренных за олимпийские медали BMW

Влада Чигирева рассказала о планах на подаренные за олимпийские золотые медали автомобили
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Фото: @chigirevavlada

Российская синхронистка Влада Чигирева рассказала о планах на автомобили BMW, подаренные ей за золотые награды Олимпийских игр 2016 и 2020 года. Судьбу машин она раскрыла в интервью «Ленте.ру».

Спортсменка заявила, что не собирается оставлять оба BMW. «Думала маме отдать один, но решили, что на предыдущий налог большой. Да и все-таки, для Ростова лучше, чтобы машина была хорошая, но не такая, чтобы на нее засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую», — пояснила Чигирева.

Кроме того, синхронистка ответила на вопрос о покупке мечты. По ее словам, сейчас это дом у моря и квартира с видом на Москву, но раньше она хотела автомобиль Tesla. «Для России такая машина не подходит. В Америке везде есть точки зарядки, а у нас не найдешь. Представляю, как в минус 30 тут можно встать. И что с этой батарейкой делать? Или зальет если — никак не спасти ведь. Я обожаю водить, жду, когда в России будут все условия для этого. Чтобы повсюду были заправки с сервисом и питанием, чтобы не бояться, что можно встать где-то и никто не придет на помощь», — заметила Чигирева.

Вручение автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоялось 11 сентября в Кремле. Спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили автомобили BMW X5. После Олимпиады в Рио победителям вручили ключи от BMW X6.

Чигирева — олимпийская чемпионка Рио и Токио в составе группы. Кроме того, на ее счету 11 побед на чемпионате мира и четыре — на чемпионате Европы.

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